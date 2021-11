Mira a Lil Nas X al enterarse que su ex novio está casado con una mujer y tienen un hijo

Lil Nas X mencionó por primera vez la relación en una entrevista para la edición de agosto de Variety: "He tenido algunos buenos novios y algunos malos. Muchos de ellos no estaban emocionalmente disponibles o tenían mucha inseguridad y todo eso. [Pero] he encontrado a alguien especial ahora. Creo que este es el indicado. No puedo explicarlo, es solo un sentimiento".

Luego, en una entrevista en septiembre con Andy Cohen Live de SiriusXM, Lil Nas X dijo que "estaba saliendo con alguien" pero que "decidió" que "ya no quería".

Reiteró su estado de soltero durante una entrevista con Hits 1 LA de SiriusXM unos días después. Lil Nas X sugirió que el momento no era el adecuado. "Lo amo. Es increíble", agregó. "Quiero, como, concentrarme en mi música en este momento"