Khloé Kardashian impactó a todos con este glamoroso look inspirado en los 60s

¡Khloé Kardashian es una bomba rubia!

El sábado, 13 de noviembre, la estrella de Keeping Up With the Kardashians se dejó ver con un estilo fabuloso para celebrar la boda del amigo de la familia Simon Huck y Phil Riportella. Para conmemorar la ocasión especial, la cofundadora de Good American desbordó glamour con un vestido negro sin tirantes de Oscar de la Renta.