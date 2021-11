Mira cómo Kim Kardashian bromeó sobre su experiencia matrimonial

"Estaba un poco confundida porque realmente no he entendido este asunto del matrimonio", dijo, provocando risas, "así que no sé qué tipo de consejos y cosas les voy a dar esta noche".

En febrero, Kim solicitó el divorcio de Kanye, su esposo durante siete años y padre de sus cuatro hijos - North West (8), Saint West (5), Chicago West (3) y Psalm West (2). En una entrevista reciente rn el podcast Drink Champs, Ye se refirió a la estrella de reality como su "esposa" y dijo que estaba tratando de "salvar a mi familia y mantenerla unida".