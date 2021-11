Nicki Nicole divide opiniones con una contundente crítica a Maradona

"Lo veo así también. Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan". Continuó: "Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta".

Sentenció: "¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no".

Sus dichos la llevaron a ser tendencia en su país, abriendo una vez más el debate sobre si se debe separar al astro deportivo hombre y sus repudiables actos.