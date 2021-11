El importante papel que jugó Kim Kardashian en la boda de Paris Hilton

Otros invitados que asistieron fueron Emma Roberts, Rachel Zoe, Kimora Lee Simmons, Lele Pons, Guayna, Paula Abdul, Ashley Benson y Bebe Rexha.

Kim Petras cantó versiones de la canción de Paris "Stars Are Blind" y "I Can't Help Falling In Love With You" de Elvis Presley en la ceremonia, mientras que Demi Lovato interpretó una interpretación de "I Will Always Love You" durante la recepción.

Según la primera fuente, era "importante para París tomar tantas fotos con amigos y documentar todo, cada pequeño momento para los recuerdos". Contaron con una estación de caviar de The Caviar Co. y una cena a cargo de Wolfgang Puck. La noche culminó con un impresionante pastel de bodas de cinco niveles de Joan y Leigh Cakes.