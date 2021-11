Kanye West dice que está tratando de “salvar su familia” con Kim Kardashian

También en Drink Champs, Kanye habló sobre su salud mental. Ye, quien fue hospitalizado en 2016 por agotamiento mental, rapeó sobre su trastorno bipolar en su canción de 2018 Yikes. Más tarde dijo en TMZ Live que estaba "sin medicación".

"Todos estamos en algún lugar del espectro", dijo Kanye en Drink Champs. "Solo un par de nosotros fuimos al hospital o nos diagnosticaron con medicamentos".

Él continuó, "Todos ustedes no van a disminuir lo que estoy haciendo y lo que Dios está haciendo conmigo en el futuro al tratar de cortarme las piernas o cortar mi influencia llamándome loco. Eso no funciona. Ellos son como, ‘Necesitas tus medicamentos. No estás en tu mejor estado mental en este momento'. No, sé lo que está pasando y no lo voy a permitir. Soy Buffalo Bill. Soy uno de los personajes de la película. En el pasado, piensa en There Will Be Blood, hombre. No lo soportaban. No quiero nada de nadie. Nunca. Punto. En mi vida, hermano, en mi mamá, en Dios".