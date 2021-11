Dwayne Johnson finalmente explica por qué orina en botellas de agua cuando está en el gimnasio

Dwayne "La Roca" Johnson confirmó que, de hecho, orina en botellas de agua cuando hace ejercicio.

Pero parece que hay una buena explicación para las pausas poco convencionales para ir al baño del actor de 49 años. Él revela en una nueva entrevista con Esquire que simplemente no hay baños en los gimnasios que frecuenta.

"Hago pis en mis botellas de agua, pero permítanme darle contexto a eso", dijo Dwayne. "No es una botella de agua que he comprado únicamente para el agua que lavas y limpias cuando terminas de usarla. Son solo botellas que ya no uso".