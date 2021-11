Tienes que ver la reacción de Jennifer Aniston al título de Paul Rudd como “El hombre más sexy”

Instagram

Si bien Rudd le dijo a People que espera obtener "mucho dolor" de sus amigos por el elogio, también señaló que aceptará plenamente el honor.

"Quiero decir, me voy a apoyar mucho en eso", dijo. "Voy a ser dueño de esto. No voy a intentar ser como 'Oh, soy tan modesto'. Voy a hacer tarjetas de presentación".

Y si él mantiene los dedos cruzados, eso traerá algunos cambios. "Espero que ahora finalmente me inviten a algunas de esas cenas sexys con Clooney, Pitt y B. Jordan", le dijo la estrella de Ant-Man a la publicación. "Y me imagino que estaré en muchos más yates. Estoy emocionado de expandir mi vida navegando. Y probablemente trataré de mejorar en la meditación con una luz realmente suave. Me gusta reflexionar. Creo que esto va para ayudarme a volverme más interior y misterioso. Y estoy deseando que llegue eso".