Esto es lo que realmente sucede entre Scott Disick y la modelo Hana Cross

¿Scott Disick está saliendo con Hana Cross?

Esa es la pregunta en la mente de todos después de que la estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 38 años, fuera visto recientemente con la modelo de 24 años durante una noche en Nobu en Malibú. El lunes, 8 de noviembre, se vio a la pareja saliendo del hot spot de celebridades con un grupo de personas, lo que provocó especulaciones de que Scott había seguido adelante, dos meses después de su ruptura con Amelia Hamlin.