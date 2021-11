Conoce al insólito clon de Bad Bunny

Sin duda, el más destacado lo conocerás en el video de arriba.

Durante una entrevista con la revista Allure, para la cual Benito protagonizó la edición de noviembre, una respuesta se volvió viral: "Yo nunca me maquillo… ni para los videos… no, nunca me maquillo. Sí, siempre soy natural. Yo me lavo con agua y con jabón, y ya. La gente siempre me pregunta: ‘¿Qué tú haces? ¿Por qué tienes la piel tan tersa?'. –Yo no sé, yo nací bello".