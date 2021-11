Hailey Bieber recuerda los días “extremadamente difíciles” en los que ayudaba a Justin con su sobriedad

En el podcast, Hailey confirmó que crecer rodeada de personas en recuperación le dio una idea de cómo apoyar a su esposo en su viaje hacia la sobriedad.

"Creo que incluso el diálogo abierto de, 'Oye, ¿dónde estás con esto?' Ser capaz de ser honesta", dijo. "He tenido momentos en los que me ponía nerviosa, como, [preguntándole a Justin], '¿Estás bien para hacer esto? Porque tuviste un momento en tu vida en el que no estaba bien para ti y era como, un oscuro tiempo para ti. Pero él tiene muy, muy buena conciencia de sí mismo cuando se trata de eso y es muy abierto al respecto y creo que eso es todo lo que realmente puedo pedir".

En su docuserie, Justin recordó que "decidió" dejar de abusar de sustancias porque "sentía que me estaba muriendo".

"Mi seguridad y esas cosas entraban a mi habitación por la noche para controlar mi pulso", recordó. "La gente no sabe qué tan serio se puso. Fue realmente aterrador. Me despertaba por la mañana y lo primero que estaba haciendo era tomar pastillas, fumar un porro y comenzar el día. Simplemente me dio miedo. Básicamente Me dije a mí mismo, 'Dios, si eres real, ayúdame a superar esta temporada de dejar de tomar estas píldoras y esas cosas, y si lo haces, yo haré el resto del trabajo'".