Ryan Reynolds compartió demasiada información sobre su vida sexual con Blake Lively

Ryan Reynolds aparentemente no le dio mucho aviso a Jimmy Fallon para prepararse para su entrevista.

El miércoles, 10 de noviembre, Ryan estaba programado para aparecer en Jimmy Kimmel Live, y Will Ferrell se había sido anunciado como invitado previsto esa noche para The Tonight Show. Pero los dos actores cambiaron de lugar, y Will apareció para charlar con Jimmy Kimmel, mientras que Ryan se sentó con Jimmy Fallon.

Ambos presentadores fingieron estar desconcertados por el cambio, ya que Fallon trató de tener una pequeña charla con el actor de Red Notice de 45 años sobre su esposa de hace nueve años, Blake Lively, al comienzo de la entrevista. "¿Cómo está Blake? ¿Cómo están las niñas?", le preguntó el anfitrión a Ryan.