¿Por qué regresarán los trajes de baño al Miss Mundo?

Desde 2014, Miss World eliminó el desfile de traje de baño dentro de su competencia.

Julia Morley, presidenta de la organización, habló en ese momento con ELLE sobre la decisión: "No necesito ver a mujeres paseando de arriba a abajo en bikinis. No hace nada por la mujer. Y no hace nada para ninguno de nosotros".

Chris Wilmer, director nacional de organización de Miss World America/ Miss Estados Unidos, dijo a la cadena ABCNews: "Miss Mundo debería ser una portavoz que pueda ayudar a una comunidad, es más como una embajadora, no una reina de la belleza".