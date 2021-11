Jamie Lynn Spears revela que tuvo que esconder su embarazo adolescente de Britney Spears

Jamie Lynn Spears recuerda cómo reaccionaron su familia y su equipo cuando les dijo que estaba embarazada a los 16 años.

La estrella de Zoey 101, ahora de 30 años, recuerda ese momento en sus nuevas memorias, Things I Should Have Said, cuya publicación está programada para enero de 2022.

En 2007, Jamie Lynn y su entonces novio Casey Aldridge se enteraron de que estaban esperando un hijo. Según un extracto de las memorias publicadas por People, "Las cosas se salieron de control con bastante rapidez" después de que su madre Lynne Spears y su padre Jamie Spears le contaran la noticia a su equipo.