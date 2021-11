El regreso de Meghan Markle y el príncipe Harry a la alfombra roja merece una reverencia real

Dia Dipasupil/Getty Images

Más tarde en la noche, Harry, de 37 años, entregó el premio Intrepid Valor Award a "los miembros del servicio y los veteranos que viven con las heridas invisibles de la guerra", según el Intrepid Sea, Air & Space Museum, que organiza el evento dentro del "histórico" portaaviones apodado el Intrepid. La gala "reconoce un liderazgo extraordinario y honra a los hombres y mujeres valientes que sirven en defensa de nuestra nación", señala el sitio.

Aunque Meghan y Harry viven en California con su hijo Archie, de 2 años, y Lilibet, de 5 meses, la pareja ha estado de gira por la Gran Manzana esta semana. Meg dio una charla en The New York Times DealBook Online Summit el martes, donde se pronunció en contra de los tabloides por ser "tóxicos para la salud mental". La ex actriz compartió, "Con suerte, algún día vendrán con una etiqueta de advertencia como los cigarrillos".