Ryan Reynolds tiene la mejor reacción a la elección de Paul Rudd como "El hombre vivo más sexy"

Ryan Reynolds tiene muchos sentimientos acerca de que Paul Rudd sea coronado como el hombre vivo más sexy de People en 2021.

Stephen Colbert hizo el anuncio anual de la revista durante The Late Show de CBS el martes 9 de noviembre. Rudd (52), quien pronto será visto protagonizando The Shrink Next Door de Apple TV +, destrona a Michael B. Jordan, a quien se le dio el título en 2020.

Cuando se le pidió a Reynolds que evaluara el anuncio en el programa Today el miércoles 10 de noviembre, compartió que estaba "muy emocionado" con el nuevo galardón de Rudd, pero agregó con su ingenio característico que creía que "esta oportunidad se desperdiciará en [Rudd], como tantos antes que él".