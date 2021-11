Los fans de One Direction perdieron la cabeza con este mensaje de Louis Tomlinson para Niall Horan

Esto sucedió en una publicación de Instagram del club de fútbol Real Madrid, que mostraba al esquiador Andri Ragettli enfrentándose al desafío del piso de lava de Squid Game. Como explicó el deportista, "¡si tocas el suelo pierdes!" Él se mostró abriéndose paso a través de trampolines, vigas de equilibrio, vallas e incluso una cuerda floja.

Louis aparentemente notó un parecido notable entre él y el rubio cantante irlandés.

"No me di cuenta de que podías moverte así @niallhoran", bromeó. El comentario llamó la atención de los fans y obtuvo más de 60.000 likes. Hasta ahora no parece que Niall haya respondido.