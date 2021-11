Esto es lo que opina Mama June sobre el novio de Honey Boo Boo

Eso, y seguir distanciándose del personaje de Honey Boo Boo con el que todavía es asociada después de todos estos años.

"Ha sido muy, muy difícil", le dijo Alana a E! News. "Lo diré porque todo el mundo todavía piensa que soy esa pequeña Alana de seis años, pero no lo soy, tengo 16 ahora y estoy creciendo de forma lenta pero segura. Y siento que, para mí, no me importa lo que piense la gente. No me importa. Creen que tengo seis años o si creen que tengo 16 años, en realidad no me importa. Voy a ser yo de todos modos".