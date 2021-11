Britney Spears reveló quién está diseñando su vestido de novia

En la descripción de su publicación, ella aclaró que el vestido rosa estilo princesa que tenía no era su vestido de novia. Pero Britney, que continúa lidiando con la batalla por su tutela, agregó que el ícono de la moda Donatella Versace estaba en el proceso de crear el vestido más importante para ese día mágico.

"No... este no es mi vestido de novia", escribió Spears. "¡¡¡bahahah!!! Donatella Versace me está haciendo el vestido mientras hablamos… ¡¡¡Que pasen una buena noche amigos!!!"

Entre los que expresaron su apoyo en la sección de comentarios se encontraba la rapera Iggy Azalea, quien publicó, "¡Comportamiento de ícono!" La vocalista de Fancy también agregó un emoji de manos de alabanza.