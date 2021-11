Alessandra Rosaldo confiesa que ha pensado en la muerte por sus problemas de salud

En ese momento, los fans creyeron que se trataba de alguna situación emocional. Sin embargo, en su visita a Pinky Promise, Alessandra reveló que este ha sido un año de "susto tras susto" en materia de salud.

De acuerdo con la madre de Aitana Derbez, "... he pensado que me voy a morir y no he estado bien".

Más detalles, en el video de arriba.