Bella Hadid se muestra bañada en lágrimas mientras reflexiona sobre sus momentos de crisis

"Esa sensación de no pensar que eres lo suficientemente bueno o de sentirte inseguro acerca de tu arte es natural, pero al mismo tiempo, siento que se algo que se ha enseñado", dijo la artista de 21 años en el clip. "Todos los humanos son diferentes, cada ser humano tiene algo tan único y especial que ofrecer. Y la gente olvida que todos básicamente se sienten de la misma manera: perdidos, confundidos, no muy seguros de por qué están aquí. Esa ansiedad, es como, todos están sintiendo eso y tratando de encubrirlo de alguna manera. Vamos a unirnos en nuestros defectos, en nuestras inseguridades, en nuestra alegría, en nuestra felicidad, y aceptarlo todo como hermoso y natural. Eso es lo que va a derribas esos muros y haz que todos digan, 'No, te entiendo a ti, a tu dolor y a tu alegría. Estaremos bien'".