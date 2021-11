Kanye “Ye” West desata rumores de romance con esta joven modelo

Esta no es la primera vez que se le ve a los dos juntos. Según una captura de pantalla compartida por Entertainment Tonight, Vinetria también pareció asistir a los servicios dominicales de Ye la semana pasada. Tampoco es la primera vez que Ye ha provocado rumores de romance desde que se separó de Kim Kardashian. Durante el verano, él fue visto con Irina Shayk. Sin embargo, una fuente cercana a la modelo le dijo a E! News en agosto que su conexión "nunca fue seria" y se había "esfumado".

Kim solicitó el divorcio de Ye en febrero después de casi siete años de matrimonio. Aún así, él se refirió a la estrella de Keeping Up With the Kardashians como su esposa durante una entrevista reciente de Drink Champs, a la que Page Six informó que Vinetria también asistió. En un momento, él dijo, "Mi esposa, porque sigue siendo mi esposa, no es ningún papeleo".