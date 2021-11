Omar Ayuso reaparece luego de varios meses con un "momento Britney"

Durante una entrevista con el diario El País en abril, Omar dijo: "por todo lo alto, en una serie de Netflix, con unas campañas publicitarias del copón y un nivel de exposición que rara vez se tiene a los 20 años. Así que ahora intento encarar el siguiente paso de mi carrera de la manera más llana posible, porque no me quiero dar la hostia de mi vida".

Agregó: "Es algo que hablo mucho con mi psicóloga: en mi profesión, no se nos permite estar mal. Tenemos que estar estupendos siempre. He comprobado que, en cuanto estoy más inactivo en Instagram, la gente me pregunta si estoy bien, que qué me pasa, me piden que vuelva, que no desaparezca".