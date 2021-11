Sarah Jessica Parker se siente “muy emocional” después de terminar el reboot de Sex and the City

¡Ya está listo!

Sarah Jessica Parker usó sus Historias de Instagram el 8 de noviembre para anunciar que había terminado de filmar el reboot de Sex and the City, And Just Like That…

"Este es mi último paseo, por ahora, como Carrie. Recién terminamos", dijo la actriz, de 56 años, mientras daba un último paseo por el pasillo del estudio. "Vaya. Una aventura. Y me siento muy sentimental. Y eso es todo. Vaya ".