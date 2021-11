Evaluna y Camilo hacen llorar a Danna Paola

Y es que la reacción de Mau dio origen a una ola de memes.

"No me tengo que defender, lo que vieron es la verdad. Yo no creo que me hayan llegado tantos memes más en mi vida como en este momento. Ahí la gente vio quién soy, yo soy un tipo que no tiene vergüenza en llorar, no tiene vergüenza en mostrar quién soy y pues sí, lloré como un bebé y eso que no continuó la toma porque seguí, seguí llorando; o sea, eso fue una cosa como de quince minutos privados yo llorando", confesó.