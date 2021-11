Kim Kardashian y Kendall Jenner rompen el silencio sobre la tragedia de Astroworld

Kim Kardashian y Kendall Jenner hablan sobre el fatal final que tuvo el festival Astroworld.

El lunes 8 de noviembre, las estrellas de Keeping Up With the Kardashians publicaron una breve declaración en sus respectivos Instagram Stories, reconociendo los trágicos eventos que se desarrollaron en el festival de música de Travis Scott.

"Absolutamente desconsolada por las vidas que se perdieron y cualquier persona que resultó herida como Astroworld", escribió Kim. "Al igual que todos ustedes, nuestra familia está conmocionada por la tragedia. Mantenemos a todas las víctimas, familias y amores impactados en nuestras oraciones por la sanación, así como a Travis, a quien sabemos que se preocupa tanto por sus fanáticos y es realmente devastador".