Caitlyn Jenner admite que su relación con Kris Jenner “no es tan buena como debería”

Las cosas podrían ser mejor entre Caitlyn Jenner y su ex esposa, Kris Jenner.

Durante el episodio del lunes por la noche de Big Brother VIP, la ex estrella de Keeping Up With the Kardashians dio una actualización emocional sobre su relación. "Yo diría, desde mi punto de vista, que nuestra relación no es tan buena como debería ser", le dijo la ex atleta olímpica a sus compañeros de casa. "No tengo ningún resentimiento hacia ella. Desearía que fuera más cercana, pero no lo es".