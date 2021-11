Camila Cabello debuta su nuevo tatuaje en honor a la “madre naturaleza”

La nuca de Camila Cabello nunca volverá a ser la misma, pero en el buen sentido.

El domingo, 7 de noviembre, la vocalista de Never Be the Same de 24 años compartió una foto en Instagram del tatuaje que se hizo durante el fin de semana. En la leyenda de su publicación, Camila escribió que el arte corporal del tatuador Kane Navasard, ubicado en la parte posterior del cuello de la estrella, se inspiró en el libro de no ficción de 2013 del botánico Robin Wall Kimmerer, Braiding Sweetgrass.