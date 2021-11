Vin Diesel le ruega a Dwayne Johnson que se una a Fast & Furious 10

Dwayne aún no ha respondido públicamente a la solicitud de Vin.

La Roca interpretó a Luke Hobbs en Fast Five, Fast & Furious 6, Furious 7 y The Fate of the Furious de la franquicia, además de protagonizar su propio spin-off Hobbs & Shaw.

Sin embargo, en julio, el actor anunció que ya no formaría parte de futuras entregas durante una entrevista con The Hollywood Reporter.