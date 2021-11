Así se siente Kim Kardashian sobre los últimos comentarios de Kanye West con respecto a su divorcio

Puede que Ye, anteriormente conocido como Kanye West, tenga más desamor en su camino.

Kim Kardashian solicitó el divorcio a principios de este año, pero parece que Ye no ha aceptado que se acabó. El rapero de 44 años recientemente levantó algunas cejas cuando se refirió a la estrella de Keeping Up with the Kardashians como su "esposa" y expresó que todavía quiere que "estén juntos".