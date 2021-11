Sarah Jessica Parker habla de las críticas sobre cómo luce en el reboot de Sex and the City.

Sarah Jessica Parker no pudo evitar preguntarse... ¿por qué la gente comenta sobre su apariencia?

La actriz de Sex and the City, que una vez más se ha puesto en los fabulosos zapatos de Carrie Bradshaw para la próxima serie And Just Like That, se abrió recientemente a Vogue sobre la "charla misógina" que rodea su apariencia.

Durante una entrevista para su edición de diciembre de 2021, que la presenta en la portada, Sarah habló sobre las críticas que ha visto sobre los personajes femeninos de la franquicia luego del anuncio sobre el programa.