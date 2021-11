Lee la escalofriante carta que recibió Cardi B de parte de Joe Goldberg de You

Parece que Cardi B tiene un nuevo fan, y su nombre es Joe Goldberg.

La rapera se dirigió a Twitter el 4 de noviembre para compartir una carta que recibió del personaje de You de Penn Badgley.

"Hola, tú... Mi acecho y mi matanza pueden convertirme en un fenómeno certificado, siete días a la semana, pero también me llevó a... ti", comenzó, tomando prestada una letra de la canción WAP de Cardi B. "Cardi B, tienes una habilidad con las redes sociales. Eres significativa. Sustantiva. Simplemente me gustas. Eres auténtica y con matices... tal como lo eres con tu música. Me mantienes alerta. No te pueden enjaular, y es refrescante".