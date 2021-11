Kate Beckinsale confirma sutilmente la teoría sobre el encanto de Pete Davidson

Recientemente, se ha visto a Davidson saliendo con Kim Kardashian. Mientras que una fuente cercana a la estrella de Keeping Up With the Kardashians le dijo a E! News que los dos tienen química, la fuente señaló que "definitivamente es casual".

"Kim piensa que Pete es gracioso", dijo la fuente. "Pete es bastante encantador, y ella entiende totalmente el encanto. A Kim le encanta que se ríen todo el tiempo que están juntos, y ella realmente disfruta pasar el rato con él".