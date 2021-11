Kanye West dice que Kim Kardashian “aún es mi esposa” a pesar de su divorcio

Sin papeleo, sin problema, al menos, según Ye, antes conocido como Kanye West.

Aunque Kim Kardashian y el rapero Runaway se separaron a principios de este año, Ye recientemente se refirió a la estrella como su "esposa" durante el episodio del 4 de noviembre de Drink Champs de Revolt TV.

Recordando un momento en el que la estrella de Keeping Up With the Kardashians lo ayudó a resolver un pequeño problema, Ye primero se refirió a Kim diciendo, "Mi esposa, porque sigue siendo mi esposa, no es ningún papeleo". La fundadora de SKIMS solicitó el divorcio del músico en febrero después de más de seis años de matrimonio.