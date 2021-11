Billy Porter se disculpa con Harry Styles por criticar su portada de Vogue en vestido

Richard Shotwell/Invision/AP/Shutterstock

"Siento que la industria de la moda me ha aceptado porque tiene que hacerlo. No estoy necesariamente convencido y he aquí por qué", le dijo el actor al medio. "Creé la conversación [sobre la moda no binaria] y, sin embargo, Vogue aún así puso a Harry Styles, un hombre blanco heterosexual, con un vestido en su portada por primera vez".

Al notar que el propio músico no era el problema, Billy agregó, "No voy a arrastrar a Harry Styles, pero ¿él es el que vas a tratar de usar para representar esta nueva conversación? No le importa, solo lo hace porque es lo que hay que hacer. Esto es política para mí. Esta es mi vida. Tuve que luchar toda mi vida para llegar al lugar donde podría usar un vestido para los Oscar y no ser disparado ahora. Todo lo que él tiene hacer es ser blanco y heterosexual".