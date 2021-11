La cuñada de Yuya está internada en terapia intensiva y debieron adelantar su parto de gemelo

Fichis continuó: "Por más que intenté no pude aparecer en este video. Estoy muy angustiado, esto es una pesadilla, pero yo seré fuerte para mis bebés y mi esposa. Ya quiero verla, pero aún no me dejan pasar, sólo me dieron informes".

En otra imagen compartida, se puede ver un escrito a mano de Paola. Entérate de lo que dijo en el video de arriba.