Kylie Jenner hace gala de su increíble estilo maternal con un sexy mini vestido negro

El elegante atuendo de Kylie Jenner para su cita nocturna podría inspirar tu próximo viaje de compras.

Después de salir a cenar con Travis Scott el 3 de noviembre, la estrella de Keeping Up With the Kardashians acudió a Instagram para dar a sus 279 millones de seguidores un vistazo a su estilo. Kylie usó un abrigo de cuero negro sobre un mini vestido a juego y complementó su look con un bolso de diseñador, aretes y un par de zapatillas deportivas. Ella también publicó fotos de una mesa decorada con velas y rosas, y subtituló la serie de fotos, "Noche de cita".