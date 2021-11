Ryan Reynolds revela la verdadera razón detrás de su descanso de la actuación

El año pasado, el orgulloso padre de niñas habló sobre su calidad de tiempo en cuarentena con sus damas. "Me gusta estar aquí con las chicas", dijo la estrella de Hitman Bodyguard durante The Late Show With Stephen Colbert. "Me gusta hacer cosas de chicas. Intento no imponer ideas normativas de género a mis hijas mientras nacieron, pero cada una, cuando salieron en la sesión, realmente querían hacer vestidos, querían vestirse de rosa fuerte todo el día, así que eso es lo que hago. Esta mañana hice vestidos con papel de seda, lo cual fue divertido para ellas".