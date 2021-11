Kim Kardashian “entiende el encanto” de Pete Davidson después de una cena privada

"Fuimos a Nobu y cuando llegué me di cuenta de que era como una cena de chicos", explicó Kim en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon un mes después. "Fue una noche tan divertida. Todos lo pasaron tan bien. El ambiente era tan bueno y no quería arruinarlo, así que me senté en la esquina y simplemente lo documenté para ellos".

Hoy, Kim tiene sus manos ocupadas con cuatro hijos y múltiples negocios, mientras sigue una carrera legal. Pero con un círculo mutuo de amigos, el tiempo solo dirá lo que sucede entre Kim y Pete.

"Ella piensa que él es muy divertido y gracioso", compartió una fuente anteriormente. "Tienen amigos en común, por lo que probablemente volverán a salir, pero todo es casual".