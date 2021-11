Gigi Hadid y Zayn Malik discuten los términos de la custodia de Khai en medio de su disputa familiar

Si los fanáticos esperan una posible reconciliación entre Gigi y Zayn, no deberían contar con eso. Según la fuente conectada a Gigi, ella "ha terminado con Zayn para siempre". La situación no solo marca un amargo final para el romance intermitente de seis años de Gigi y Zayn, sino también una inmensa tensión entre él y Yolanda, quien una vez le dijo a The Daily Mail que él era "como un hijo para mí".

"Yolanda está muy angustiada por lo que sucedió, especialmente después de todo lo que ha hecho por Zayn y lo acogedora que ha sido", dijo la fuente cercana a Gigi. Ella, "Gigi y Bella han estado juntas en Nueva York y realmente se han apoyado mutuamente. Tienen un gran sistema de apoyo familiar y están contentas de poder apoyarse mutuamente".

"Toda la familia quiere que Gigi termine con Zayn para siempre", agregó la fuente cercana a Gigi. "Han visto este comportamiento antes y piensan que es inaceptable".

La fuente cercana a la familia Hadid se hizo eco, "Todos están tristes porque las cosas se pusieron tan feas y tomaron este rumbo. En todas las familias hay drama y emociones intensas, pero sienten que Zayn cruzó una línea y necesita ser responsable".