JoJo Siwa revela cómo es su relación actual con Kylie Prew después de su ruptura

Está bien lo que acaba bien, solo pregúntale a JoJo Siwa.

Después de que E! News confirmó a finales de octubre que la participante de Dancing With the Stars y su novia de nueve meses, Kylie Prew, decidieron terminar, JoJo habló sobre la ruptura por primera vez durante el último episodio del podcast This is Paris. Como ella explicó, la pareja sigue siendo bastante cercana, y señaló que Kylie "sigue siendo literalmente mi mejor amiga".

"Hablé con ella ayer", le dijo a la presentadora Paris Hilton durante el episodio del 2 de noviembre. "Ella es increíble. Ella está pasando el mejor momento de su vida. Yo estoy pasando el mejor momento de mi vida. Tengo mucha suerte de no haberla perdido por completo, porque aunque las relaciones terminan, las amistades no tienen por qué terminar".