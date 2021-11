Khloé Kardashian nos actualiza sobre su nueva batalla contra el COVID-19

Khloé Kardashian les está dando a los fanáticos un vistazo a su batalla de salud después de dar positivo nuevamente por COVID-19.

El martes, 2 de noviembre, la estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 37 años, acudió a Instagram para ofrecer una actualización rápida sobre su situación después de anunciar en Twitter la semana pasada que ella y su hija True Thompson, de 3 años, habían sido diagnosticadas con la enfermedad. Khloé había dado positivo previamente por COVID-19 en 2020.

"¡¡Estoy tan harta de esto!!", escribió Khloé en su nueva publicación, agregando el hashtag #CovidSucks. Ella incluyó una imagen, presumiblemente tomada durante una sesión de fotos anterior, de ella misma luciendo sombría y apoyando la barbilla en su mano mientras posaba junto a un accesorio de gran tamaño que se asemeja a un emoji de corazón.