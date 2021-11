Así será la boda de Kristen Stewart y Dylan Meyer

Solo dos años antes, Stewart le contó a Stern que se enamoró de Meyer, una guionista, seis años después de que se conocieron en una película. "Ella ha estado viviendo en Los Ángeles junto con mi vida de alguna manera", le dijo al presentador de radio en ese momento, "pero nunca había convergido".

Ahora, sus vidas están a punto de entrelazarse por completo mientras se preparan para casarse, pero no esperes escuchar las campanas de boda todavía porque sus nupcias no se celebrarán durante al menos un año. Como compartió en The Howard Stern Show de SiriusXM, "No quiero que el COVID sea como una cosa".