Madre de Geraldine Bazán aclara los rumores de distanciamiento con su hija

Las constantes declaraciones de Rosalba Ortiz sobre Gabriel Soto podrían haber afectado la comunicación con la actriz.

A diferencia de Geraldine Bazán, quien siempre ha preferido no dar ningún tipo de declaración pública sobre Gabriel Soto, su madre, Rosalba Ortiz no se reserva nada sobre su ex yerno y actual pareja, Irina Baeva.