Todo lo que debes saber sobre la amistad de Kim Kardashian y Pete Davidson

Si bien Kim y Pete parecen una pareja poco probable, el dúo en realidad se remonta a mucho tiempo atrás.

El año pasado, la personalidad de los reality shows tomó Twitter para revelar que celebró el cumpleaños de Kid Cudi con su ex Ye, antes conocido como Kanye West, así como con Pete y Timothée Chalamet. En ese momento, la estrella de Keeping Up With the Kardashians compartió fotos de la discreta reunión del grupo, en las que comieron un bocado en el lugar de moda entre las celebridades Nobu en Malibú, California.

"Todos parecían llevarse muy bien y se lo pasaron muy bien juntos", le dijo una fuente a E! News de su reunión. "Fue una noche tranquila y la mayoría del grupo se reunió y conversó".

Además, el comediante también es amigo de otras personas del círculo íntimo de Kim, incluido el prometido de Kourtney, Travis. Pete y el baterista de Blink-182 son amigos mutuos de Machine Gun Kelly, y ambos han colaborado con él en varios proyectos.