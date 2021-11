Travis Barker sugirió este musical nombre para su futuro bebé con Kourtney Kardashian

¿Alguien está pensando mucho en bebés?

Travis Barker usó el disfraz de Halloween de Kourtney Kardashian para dar una pista importante sobre el futuro de la pareja. El lunes, 1º de noviembre, la estrella de Keeping Up with the Kardashians publicó una imagen de su épico fin de semana de Halloween vestida como el personaje de Patricia Arquette, Alabama Whitman, de True Romance.

Los fanáticos no podían tener suficiente del bob emplumado de Kourtney y el atuendo de los 80s, pero fue su prometido quien realmente levantó algunas cejas en la sección de comentarios.

"El nombre de nuestro hijo sería Elvis", escribió la estrella de Blink-182.