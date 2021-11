¿Wanda Nara está nuevamente en crisis con Mauro Icardi?

"Chau", escribió Wanda en una de las historias a bordo del avión, musicalizada con la canción Maldita Foto, de Tini Stoessel y Manuel Turizo, ¿será un mensaje oculto?

El tema que eligió Nara dice en su letra: "Otra noche sin ti. Ya no sé qué es dormir. Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros'. Otro día sin ti. Si salió el sol, no lo vi. Corazón roto. Tanto me duele que ya ni quiero otro".