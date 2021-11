Kristen Stewart se comprometió con Dylan Meyer luego de dos años juntas

BACKGRID

Ella quería hacer todo lo posible por la indicada. "Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Sabes a qué me refiero?", dijo Stewart habló efusivamente de su novia "brillante". "No hay nada como sentirse seguro de nada, porque no sabemos nada. Y eso es lo único que puedes sentir que sabes, es que si estás enamorado de alguien".

Según Stewart, ella conoció a Meyer hace unos ocho años en una película, pero no se volvieron a conectar hasta seis años después de eso. "Se lució en el cumpleaños de una amiga y yo le dije, '¿Dónde has estado y cómo no te he conocido?'", dijo la ganadora del premio BAFTA.

Dos semanas después de conocerla, le dijo a Meyer que la amaba en un "bar de mierda" a altas horas de la noche. Ella recordó, "Sus amigos estaban allí o lo que sea. Salieron y yo dije, 'Oh, hombre, estoy tan jodidamente enamorada de ti'. Como, listo".

La pareja fue vista por primera vez junta públicamente en agosto de 2019, mientras compartían un abrazo íntimo luego de la separación de Stewart y la modelo Stella Maxwell. "Kristen está pasando tiempo con Dylan y está muy feliz por eso", le dijo una fuente a E! News en ese momento. "Estuvo saliendo con Stella por un tiempo mientras funcionó, pero ahora ha seguido adelante con Dylan".

"Kristen no se está reprimiendo en absoluto y le encanta estar con ella", continuó la fuente. "Se están moviendo rápidamente y siempre juntas".

K.Stew, quien salió con su coprotagonista de Crepúsculo, Robert Pattinson, hasta 2013, le dijo a Stern durante su entrevista que ella también "quería" casarse con él. "No soy una súper tradicionalista, pero al mismo tiempo... en todas las relaciones en las que he estado, pensé que eso era todo. Nunca he sido la persona más casual", explicó.

E! News se ha comunicado con los representantes de Meyer y Stewart para obtener comentarios.