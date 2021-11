Kim Kardashian se salva de tener un accidente de vestuario mientras recibe un importante premio

Kim Kardashian necesitaba un poco de ayuda para mantenerse completamente vestida.

Las cosas se pusieron emocionantes cuando la estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 41 años, recibió el premio a Brand Innovator de 2021 durante WSJ.

Durante los Magazine's Innovator Awards en el MOMA en la ciudad de Nueva York el lunes 1 de noviembre.

Después de subir al podio para aceptar su premio, Kim agradeció especialmente al diseñador de Fendi, Kim Jones, que estaba entre el público.