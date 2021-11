Taylor Swift impactó a todos con el atuendo más arriesgado que jamás haya usado

La ganadora del Grammy se robó el show con su momento de moda llamativo y su actuación electrizante en la 36a ceremonia anual del Salón de la Fama del Rock & Roll el sábado, 30 de octubre. Al subir al escenario en el Rocket Mortgage Fieldhouse en Ohio, Taylor le rindió homenaje a Carole King , miembro del grupo 2021, cantando una versión de Will You Love Me Tomorrow.

Kevin Mazur/Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame